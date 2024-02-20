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Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны

Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны

Киев  •  УНН

20 февраля 2024, 13:59  •  992 просмотра

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Транспортные тягачи вывозили сгоревшую военную технику из Авдеевки в Мариуполь для утилизации. По данным партизан, это свидетельствует о больших потерях россиян во время штурма Авдеевки.

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску сгоревшей техники из Авдеевки, передает УНН.

Детали

"... целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (фсб россии). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки", - говорится в сообщении.

Партизаны смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться.

"Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери всех рф при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", - добавили в "АТЭШ".

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф17 февраля 2024, 19:29 • 29170 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
avdiivkaАвдеевка
mariupolМариуполь
Окупанти перекидають сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки - партизани
Occupants transfer hundreds of burnt-out vehicles from Avdiivka - guerrillas
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