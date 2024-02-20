Оккупанты перебрасывают сотни единиц сгоревшей техники из Авдеевки - партизаны

Партизаны "АТЕШ" зафиксировали переброску сгоревшей техники из Авдеевки, передает УНН.

Детали

"... целый день наблюдали бесконечный поток колонн из транспортных тягачей, которые, вероятно, везли сгоревшую технику из Авдеевки на утилизацию где-то в Мариуполе. Колонны сопровождались гражданскими машинами (фсб россии). На тягачах были ЗИЛы, КАМАЗы, БМП, БТР и танки", - говорится в сообщении.

Партизаны смогли подсчитать около пяти сотен сгоревшей техники, то сколько осталось в городе и в полях под Авдеевкой, можно только догадываться.

"Если судить по прибытию такой кучи металлолома, то мы отмечаем просто ужасные потери всех рф при штурме, который характеризовался прорывом "на мясе и металле", - добавили в "АТЭШ".

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф