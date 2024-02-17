В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф
Киев • УНН
Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.
С момента перевода Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку, Силы обороны нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, передает УНН.
Детали
Несмотря на существенное преимущество в артиллерии, использовании ударных дронов и ежедневное применение до сотни комплексов активной борьбы (КАБов), рф понесла значительные потери:
Более 1500 погибших;
Более 3500 ранеными;
Более 20 единиц бронетехники.
К моменту отвода, бойцы Третьей штурмовой эффективно предотвратили вражескую попытку полного окружения своих позиций.
Добавим
Бригада отступила на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас оккупанты не прекращают наступательных действий, поэтому Третья штурмовая бригада продолжает держать оборону на Авдеевском направлении.
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В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф
Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.
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