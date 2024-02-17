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В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 19:29  •  29135 просмотра

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Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.

С момента перевода Третьей отдельной штурмовой бригады в Авдеевку, Силы обороны нанесли существенные потери ключевой ударной группировке российской армии. Об этом сообщает Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ, передает УНН.

Детали

Несмотря на существенное преимущество в артиллерии, использовании ударных дронов и ежедневное применение до сотни комплексов активной борьбы (КАБов), рф понесла значительные потери:

Более 1500 погибших;

Более 3500 ранеными;

Более 20 единиц бронетехники.

К моменту отвода, бойцы Третьей штурмовой эффективно предотвратили вражескую попытку полного окружения своих позиций.

Добавим

Бригада отступила на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Сейчас оккупанты не прекращают наступательных действий, поэтому Третья штурмовая бригада продолжает держать оборону на Авдеевском направлении.

Спецназовцы ГУР неделю держали оборону последней дороги из Авдеевки, обеспечивая эвакуационный коридор17 февраля 2024, 16:32 • 101724 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
avdiivkaАвдеевка
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
У боях під Авдіївкою Третя штурмова бригада завдала важких втрат рф
The Third Assault Brigade inflicted heavy losses on the russian federation in the fighting near Avdiivka
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В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф

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