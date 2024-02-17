У боях під Авдіївкою Третя штурмова бригада завдала важких втрат рф

Від моменту переведення Третьої окремої штурмової бригади до Авдіївки, Сили оборони завдали суттєвих втрат ключовому ударному угрупуванню російської армії. Про це повідомляє Третя окрема штурмова бригада ЗСУ, передає УНН.

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Незважаючи на суттєву перевагу в артилерії, використанні ударних дронів та щоденне застосування до сотні комплексів активного боротьби (КАБів), рф понесла значні втрати:

Понад 1500 загиблими;

Понад 3500 пораненими;

Понад 20 одиниць бронетехніки.

До моменту відведення, бійці Третьої штурмової ефективно запобігли ворожій спробі повного оточення своїх позицій.

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Бригада відступила на підготовлені позиції на околицях Авдіївки та вирівняла лінію фронту. Нині окупанти не припиняють наступальних дій, відтак Третя штурмова бригада продовжує тримати оборону на Авдіївському напрямку.

Спецпризначенці ГУР тиждень тримали оборону останньої дороги з Авдіївки, забезпечуючи евакуаційний коридор