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Окупанти перекидають сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки - партизани

Окупанти перекидають сотні одиниць згорілої техніки з Авдіївки - партизани

Київ • УНН

 • 22517 перегляди

Транспортні тягачі вивозили згорілу військову техніку з Авдіївки до Маріуполя для утилізації. За даними партизанів, це свідчить про великі втрати росіян під час штурму Авдіївки.

Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання згорілої техніки з Авдіївки, передає УНН.

Деталі

"... цілий день спостерігали нескінченний потік колон з транспортних тягачів, які, ймовірно, везли згорілу техніку з Авдіївки на утилізацію десь у Маріуполі. Колони супроводжувалися цивільними машинами (фсб росії). На тягачах були ЗІЛи, КАМАЗи, БМП, БТР та танки", - йдеться у повідомленні.

Партизани змогли підрахувати близько п'яти сотень техніки, що згоріла, то скільки залишилося в місті і в полях під Авдіївкою, можна тільки здогадуватися.

"Якщо судити по прибуттю такої купи металобрухту, то ми відзначаємо просто жахливі втрати всіх рф при штурмі, який характеризувався проривом "на м'ясі та металі", - додали в "АТЕШ".

У боях під Авдіївкою Третя штурмова бригада завдала важких втрат рф17.02.24, 21:29 • 31269 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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