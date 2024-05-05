Оккупанты открывают в захваченных украинских музеях к 9 мая выставки, прославляющие российских захватчиков

Враг в музеях на временно оккупированных территориях открывает выставки, посвященные захватчикам, в связи с приближением "9 мая". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

По информации, в захваченных музеях на временно оккупированных территориях россияне открывают выставки, посвященные ликвидированным захватчикам, в рамках подготовки к "9 мая".

Во время выше описанных действий кремль активно стирает любые следы об участниках Второй мировой войны и уничтожает достижения победивших стран. Таким образом, рашистский режим путина к "9 мая" организует новые экспозиционные залы в захваченных музеях на временно оккупированных территориях Украины.

В новых залах обязательно проводится экскурсии для всех учеников местных школ. Выставочные помещения открыто проводят параллели между событиями Второй мировой войны и боевиками из рф, игнорируя факт оккупации Украины.

Добавим

Оккупанты потратили 8 миллионов рублей на эту инициативу.

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет