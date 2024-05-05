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Окупанти відкривають у захоплених українських музеях до 9 травня виставки, що прославляють російських загарбників

Окупанти відкривають у захоплених українських музеях до 9 травня виставки, що прославляють російських загарбників

Київ • УНН

 • 22658 перегляди

Готуючись до 9 травня, росіяни відкривають виставки, присвячені ліквідованим російським окупантам, у захоплених музеях на окупованих українських територіях, стираючи сліди переможців Другої світової війни та проводячи паралелі між Другою світовою війною та бойовиками з рф.

Ворог у музеях на тимчасово окупованих територіях відкриває виставки, присвячені загарбникам, у зв'язку з наближенням "9 травня". Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

За інформацією, у захоплених музеях на тимчасово окупованих територіях росіяни відкривають виставки, присвячені ліквідованим загарбникам, у межах підготовки до "9 травня".

Під час вище описаних дій кремль активно стирає будь-які сліди про учасників Другої світової війни та знищує здобутки переможницьких країн. Таким чином, рашистський режим путіна до "9 травня" організовує нові експозиційні зали в захоплених музеях на тимчасово окупованих територіях України.

У нових залах обов'язково проводиться екскурсії для всіх учнів місцевих шкіл. Виставкові приміщення відкрито проводять паралелі між подіями Другої світової війни та бойовиками з рф, ігноруючи факт окупації України.

Додамо

Окупанти витратили 8 мільйонів рублів на цю ініціативу.

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