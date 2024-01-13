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Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 11:01  •  10871 просмотра

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Российские обстрелы повредили тепловую электростанцию в Донецкой области.

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли территорию одной из ТЭС в Донецкой области. Повреждено оборудование на территории станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство энергетики.

За прошедшие сутки враг в очередной раз обстрелял территорию одной из ТЭС в Донецкой области. Повреждено оборудование на территории станции. На Днепропетровщине из-за вражеского обстрела отключалась воздушная линия 330 кВ 

- говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в Волынской области произошло кратковременное технологическое нарушение в работе оборудования подстанции 110 кВ. Обесточились бытовые потребители. Всех запитали.

Также сообщается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы - 7987 МВ*ч, экспорта не предвидится.

Дополнение

В результате массированной атаки армии рф сегодня утром повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Окупанти обстріляли територію ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання
Occupants shelled the territory of a thermal power plant in Donetsk Oblast, damaging equipment
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