Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование
Киев • УНН
Российские обстрелы повредили тепловую электростанцию в Донецкой области.
Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли территорию одной из ТЭС в Донецкой области. Повреждено оборудование на территории станции. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство энергетики.
За прошедшие сутки враг в очередной раз обстрелял территорию одной из ТЭС в Донецкой области. Повреждено оборудование на территории станции. На Днепропетровщине из-за вражеского обстрела отключалась воздушная линия 330 кВ
Кроме того, сообщается, что в Волынской области произошло кратковременное технологическое нарушение в работе оборудования подстанции 110 кВ. Обесточились бытовые потребители. Всех запитали.
Также сообщается, что на текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии из Словакии, Румынии и Молдовы - 7987 МВ*ч, экспорта не предвидится.
Дополнение
В результате массированной атаки армии рф сегодня утром повреждений энергетической инфраструктуры не зафиксировано, из-за непогоды обесточен 131 населенный пункт.
Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование
Российские обстрелы повредили тепловую электростанцию в Донецкой области.
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