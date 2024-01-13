Оккупанты обстреляли территорию ТЭС в Донецкой области, повреждено оборудование

Туск заявил, что не позволит в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Туск отвергает антиукраинские настроения в своем правительстве и обязуется поддерживать Украину в борьбе с россией. Он призывает Европу усилить оборону и помочь Украине.