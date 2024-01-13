Окупанти обстріляли територію ТЕС на Донеччині, пошкоджено обладнання
Київ • УНН
Російські обстріли пошкодили теплову електростанцію в Донецькій області.
Російські окупанти минулої доби обстріляли територію однієї з ТЕС у Донецькій області. Пошкоджено обладнання на території станції. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство енергетики.
Минулої доби ворог вкотре обстріляв територію однієї з ТЕС у Донецькій області. Пошкоджено обладнання на території станції. На Дніпропетровщині через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія 330 кВ
Окрім того, повідомляється, що у Волинській області сталося короткочасне технологічне порушення в роботі обладнання підстанції 110 кВ. Знеструмлювались побутові споживачі. Усіх заживлено.
Також повідомляється, що на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії зі Словаччини, Румунії та Молдови – 7987 МВ*год, експорту не передбачається.
Доповнення
Внаслідок масованої атаки армії рф сьогодні вранці пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано, через негоду знеструмлено 131 населений пункт.