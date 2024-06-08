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Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, ночью ударили по Покровску: показали последствия

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, ночью ударили по Покровску: показали последствия

Киев  •  УНН

8 июня 2024, 11:59  •  7674 просмотра

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В течение дня российские войска обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив 57 гражданских объектов, включая жилые здания, магазины и инфраструктуру.

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли девять населенных пунктов Донецкой области, ранили двух жителей, ночью ударили по Покровску, поврежден инфраструктурный объект, сообщили в полиции области в субботу, пишет УНН.

Детали

За сутки полицейские зафиксировали 1833 российских обстрела в области.

Под огнем находились города Константиновка, Селидово, поселки Гродовка, Новоэкономическое, Северное, Щербиновка, села Лысовка, Марково, Новоукраинка.

Разрушениям подверглись 57 гражданских объектов - 35 жилых домов, аптека, магазины, админздания, гаражи и автомобили, коммуникации.

На Северное россияне сбросили две авиабомбы "КАБ-500" и "КАБ-250" - ранили человека, повредили 15 частных домов.

В результате удара по Гродовцы получил ранения гражданский, повреждены частный дом, хозяйственная постройка, гараж и авто.

Два удара бомбами "УМПБ Д-30 СН" враг нанес по Селидово - повредил пять многоквартирных домов, три магазина, аптеку, админздания.

Константиновку атаковали авиабомбой "УМПБ Д-30 СН" - пострадали четыре многоквартирных дома, админздание, гаражи.

В Марково повреждены восемь домов и админздание.

"Кроме того, в ночь на сегодня российские войска ударили по Покровску – предварительно, без пострадавших, поврежден инфраструктурный объект", - говорится в сообщении.

Дополнение

С помощью полиции в Донецкой области эвакуированы еще 216 человек, из них 68 детей. С начала обязательной эвакуации – 169 101 человек, среди них 20 036 - дети, 7 074-люди с инвалидностью.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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