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Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, уночі вдарили по Покровську: показали наслідки

Київ • УНН

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Протягом дня російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів у Донецькій області, поранивши двох мирних жителів і пошкодивши 57 цивільних об'єктів, включаючи житлові будівлі, магазини та інфраструктуру.

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев’ять населених пунктів Донеччини, поранили двох жителів, вночі вдарили по Покровську, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, повідомили у поліції області у суботу, пише УНН.

Деталі

За добу поліцейські зафіксували 1833 російських обстріли в області.

Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Селидове, селища Гродівка, Новоекономічне, Північне, Щербинівка, села Лисівка, Маркове, Новоукраїнка.

Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, аптека, магазини, адмінбудівлі, гаражі та автомобілі, комунікації.

На Північне росіяни скинули дві авіабомби "КАБ-500" і "КАБ-250" - поранили людину, пошкодили 15 приватних осель.

Внаслідок удару по Гродівці зазнала поранень цивільна особа, пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж та авто.

Два удари бомбами "УМПБ Д-30 СН" ворог завдав по Селидовому – пошкодив п`ять багатоквартирних будинків, три магазини, аптеку, адмінбудівлі.

Костянтинівку атакували авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" - постраждали чотири багатоквартирних будинки, адмінбудівля, гаражі.

У Марковому пошкоджено вісім осель і адмінбудівлю.

"Окрім того, в ніч на сьогодні російські війська вдарили по Покровську – попередньо, без постраждалих, пошкоджено інфраструктурний об’єкт", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

За допомогою поліції у Донецькій області евакуйовано ще 216 людей, з них 68 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 169 101 особу, серед них 20 036 – діти, 7 074 - люди з інвалідністю.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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