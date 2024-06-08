Окупанти обстріляли 9 населених пунктів на Донеччині, уночі вдарили по Покровську: показали наслідки
Київ • УНН
Протягом дня російські війська обстріляли дев'ять населених пунктів у Донецькій області, поранивши двох мирних жителів і пошкодивши 57 цивільних об'єктів, включаючи житлові будівлі, магазини та інфраструктуру.
Російські окупанти минулої доби обстріляли дев’ять населених пунктів Донеччини, поранили двох жителів, вночі вдарили по Покровську, пошкоджено інфраструктурний об’єкт, повідомили у поліції області у суботу, пише УНН.
Деталі
За добу поліцейські зафіксували 1833 російських обстріли в області.
Під вогнем перебували міста Костянтинівка, Селидове, селища Гродівка, Новоекономічне, Північне, Щербинівка, села Лисівка, Маркове, Новоукраїнка.
Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 35 житлових будинків, аптека, магазини, адмінбудівлі, гаражі та автомобілі, комунікації.
На Північне росіяни скинули дві авіабомби "КАБ-500" і "КАБ-250" - поранили людину, пошкодили 15 приватних осель.
Внаслідок удару по Гродівці зазнала поранень цивільна особа, пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду, гараж та авто.
Два удари бомбами "УМПБ Д-30 СН" ворог завдав по Селидовому – пошкодив п`ять багатоквартирних будинків, три магазини, аптеку, адмінбудівлі.
Костянтинівку атакували авіабомбою "УМПБ Д-30 СН" - постраждали чотири багатоквартирних будинки, адмінбудівля, гаражі.
У Марковому пошкоджено вісім осель і адмінбудівлю.
"Окрім того, в ніч на сьогодні російські війська вдарили по Покровську – попередньо, без постраждалих, пошкоджено інфраструктурний об’єкт", - ідеться у повідомленні.
Доповнення
За допомогою поліції у Донецькій області евакуйовано ще 216 людей, з них 68 дітей. З початку обов’язкової евакуації – 169 101 особу, серед них 20 036 – діти, 7 074 - люди з інвалідністю.