Оккупанты обстреляли 11 громад Сумщины: ранен один человек

В течение 7 апреля российская армия обстреляла 11 общин Сумщины. Было 40 обстрелов. Зафиксировано 173 взрыва. Обстрелам подверглись Хотинская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Шалыгинская, Есманьская, Зноб-Новгородская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в областной военной администрации, передает УНН.

Детали

В Миропольской громаде были минометные обстрелы (15 взрывов) и артобстрел (14 взрывов). В результате артобстрела получил ранения один человек.

По Хотинской общине войска РФ били из артиллерии и минометов (17 взрывов).

Из минометов обстреляли Шалыгинскую громаду (4 взрыва) и Зноб-Новгородскую громаду (5 взрывов).

По Есманьской громаде осуществлены минометные обстрелы (9 взрывов), артобстрел (4 взрыва) и авиаудар с вертолета - пуск 4 ракет

Сброс взрывчатки с беспилотников был в Краснопольской громаде (11 взрывов), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и минометные обстрелы (6 взрывов).

По Середино-Будской громаде осуществлена атака FPV-дрона камикадзе (1 взрыв), минометные обстрелы (19 взрывов) и артобстрел (12 взрывов).

По территории Белопольской громады зафиксированы атаки FPV дрона камикадзе (4 взрыва), обстрелы из систем залпового огня (6 взрывов), артиллерии (15 взрывов) и гранатометов (8 взрывов).

В Ворожбянской громаде был обстрел из танка (8 взрывов).

Армия РФ ударила из артиллерии по территории Великописаревской общины (2 взрыва), били из минометов (4 взрыва) и сбросили взрывчатку с беспилотника (1 взрыв).

Три мины сбросили армейцы России на территорию Путивльской общины.

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