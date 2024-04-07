В Казачьей Лопани в результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура и газопровод

В Казачьей Лопани из-за удара КАБом повреждена гражданская инфраструктура и газопровод. Об этом сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что в результате вражеского удара КАБом по Казачьей Лопани есть повреждения частных домов, гражданской инфраструктуры и газопровода.

Сейчас газ на поврежденном участке перекрыт. Профильные службы работают над ликвидацией последствий бомбежки - написал он.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

Напомним

На Харьковщине враг обстрелял КАБами пригород Золочева, в результате чего повреждены резервуары и технические сооружения предприятия. Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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