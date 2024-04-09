Оккупанты обстреливают Херсон - ОВА

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российская армия обстреливает город Херсон, сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
В ЕС начали роботу над 14-пакетом санкций против рф
ЕС готовит 14-й пакет санкций против россии с упором на меры по борьбе с обходом санкций в морском секторе и против западных дочерних компаний, помогающих уклоняться от санкций, которые должны быть приняты весной.
Более 80 медийщиков погибли за 10 лет войны рф против Украины
83 работника СМИ погибли во время российско-украинской войны с 2014 по 2024 год, из них 76 - с начала полномасштабного вторжения, сообщает глава Института массовой информации.
Броня кабины САУ "Богдана" выдерживает прямой удар российского дрона "Ланцет"
Украинская самоходная артиллерийская установка 2С22 "Богдана" на колесном шасси, разработанная под натовский калибр 155 мм, имеет бронированную кабину, которая выдерживает прямое попадание российского беспилотника-камикадзе "Ланцет", обеспечивая безопасность экипажа.
Взрыв прогремел в Одессе - СМИ
Взрыв произошел в Одессе после того, как Военно-воздушные силы предупредили о ракете, направляющейся в регион, при этом власти пока не комментируют инцидент и нанесенный ущерб.
россияне при поддержке авиации проводят атаки на Новопавловском и Бахмутском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки противник провел атак обстрелов на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытаясь при поддержке авиации прорвать украинскую линию обороны, но украинские войска отбили многочисленные атаки и нанесли потери российским войскам и технике.
Бомбардировка гражданского производства в Харькове: количество пострадавших возросло до четырех
Четыре человека пострадали - двое из которых госпитализированы, а двое отказались от лечения - в результате российской бомбардировки гражданских производственных объектов в Харькове.
В Минреинтеграции предлагают ввести единый учет для украинских учеников за рубежом
В Украине могут ввести единый электронный реестр для ведения личных дел учащихся, которые выехали и учатся за рубежом.
На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф
Бригада энергетиков "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны российской границы во время ремонта линии электропередач в селе Бачевск Шосткинского района, в результате чего был поврежден автомобиль, но никто не пострадал.
россияне обстреляли окрестности Славянска: ранены три человека
Сегодня днем под российским обстрелом оказались окрестности Славянска, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека.