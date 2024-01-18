Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Киев • УНН
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
Российские войска в Луганской области давят возле Макеевки и Белогоровки, обстреливая и пытаясь там продвинуться. Силы обороны отбили 8 атак оккупантов. Об этом сообщил в четверг председатель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
Противник давит возле Макеевки и Белогоровки, обстреливая и пытаясь там продвинуться. За вчера наши защитники отразили восемь таких попыток. Под огонь россиян также попало Невское. Авиацию они направили на Белогоровку и Серебрянский лес
Дополнение
Глава ОВА также сообщает, что медучреждения Луганщины переполнены. Почти ежедневно в госпитали так называемой "лнр" поступают сотни раненых россиян.
"Впрочем, попасть в другие, расположенные на территории рф, может не каждый. Туда доставляют только с тяжелыми ранениями - тех, кто уже не вернется на фронт. А также тех, кто сможет договориться", - добавляет он.
По его словам, всех остальных оккупантов после непродолжительного восстановления возвращают к "мясным" штурмам. В лучшем для них случае эти лица вновь посетят госпиталь.
Что касается ситуации на оккупированных территориях области, то, по данным председателя ОВА, на временно оккупированных территориях, а также в регионах РФ, граничащих с Украиной, вводятся должности советников директора по воспитательной работе в школах и колледжах, которые будут отвечать за распространение пропаганды среди детей и подростков.
Также оккупанты на оккупированных территориях увеличивают расходы бюджета на "воспитание патриотизма" по программе "образование" с 6,47 млрд в 2023 году до 39,7 млрд рублей в этом году.
Напомним
На временно оккупированных территориях Луганской области был организован "единый день подписей" в поддержку выдвижения путина кандидатом на "выборах президента рф".
Оккупанты наступают возле Макеевки и Белогоровки на Луганщине: Силы обороны отбили 8 атак за сутки
Российские войска наступают в Луганской области, в частности вблизи Макеевки и Белогоровки, но украинские силы отбили восемь атак. Медицинские учреждения региона переполнены ранеными российскими военными.
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