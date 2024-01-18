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Окупанти наступають біля Макіївки та Білогорівки на Луганщині: Сили оборони відбили 8 атак за добу

Окупанти наступають біля Макіївки та Білогорівки на Луганщині: Сили оборони відбили 8 атак за добу

Київ • УНН

 • 26031 перегляди

Російські війська наступають у Луганській області, зокрема поблизу Макіївки та Білогорівки, але українські сили відбили вісім атак. Медичні заклади регіону переповнені пораненими російськими військовими.

Російські війська у Луганській області тиснуть біля Макіївки та Білогорівки, обстрілюючи та намагаючись там просунутися. Сили оборони відбили 8 атак окупантів. Про це повідомив у четвер голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.

Противник тисне біля Макіївки та Білогорівки, обстрілюючи та намагаючись там просунутися. За учора нашими захисниками відбито вісім таких спроб. Під вогонь росіян також потрапило Невське. Авіацію вони спрямували на Білогорівку та Серебрянський ліс

- повідомив Лисогор.

Доповнення

Очільник ОВА також повідомляє, що медзаклади Луганщини переповнені. Майже щодня до шпиталів так званої "лнр" надходять сотні поранених росіян.

"Втім, потрапити до інших, розташованих на території рф, може не кожен. Туди доправляють лише із важкими пораненнями – тих, хто вже не повернеться на фронт. А також тих, хто зможе домовитися", - додає він.

За його словами, всіх інших окупантів після нетривалого відновлення повертають до "м’ясних" штурмів. У кращому для них випадку ці особи знов завітають до шпиталю.

Щодо ситуації на окупованих територіях області, то, за даними голови ОВА, на  тимчасово окупованих територіях, а також у регіонах рф, що межують із Україною, запроваджуються посади радників директора з виховної роботи у школах та коледжах, які відповідатимуть за поширення пропаганди серед дітей та підлітків.

Також окупанти на окупованих територіях збільшують видатки бюджету на "виховання патріотизму" за програмою "освіта" з 6,47 млрд у 2023 році до 39,7 млрд рублів цьогоріч.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Луганської області був організований "єдиний день підписів" на підтримку висування путіна кандидатом на "виборах президента рф".

Павло Башинський

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