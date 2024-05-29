Оккупанты нанесли пять ударов по Лиману: ракетой "Гром-Е1" и четырьмя бомбами

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Удары западным оружием по военным объектам рф: Финляндия и Канада не выдвигали Украине условий
Финляндия и Канада подтвердили, что не выдвигали Украине условий по использованию своего оружия для нанесения ударов по военным объектам в россии в целях самообороны от российской агрессии.
Вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня - Стефанишина
Украина стремится к четкому пути и срокам вступления в НАТО, но США и Германия в настоящее время не поддерживают установление конкретных временных рамок, хотя приглашение Украины остается на повестке дня.