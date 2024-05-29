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Окупанти завдали п'ять ударів по Лиману: ракетою "Гром-Е1" і чотирма бомбами

Окупанти завдали п'ять ударів по Лиману: ракетою "Гром-Е1" і чотирма бомбами

Київ • УНН

 • 19234 перегляди

Російські загарбники завдали п'ять ударів по Лиману, використавши одну ракету «Гром-Е1» і чотири бомби «УМПБ Д-30 СМ», поранивши щонайменше 8 осіб і пошкодивши кілька будівель.

Окупанти завдали по Лиману п'ять ударів - ракетою "Гром-Е1" і чотирма бомбами "УМПБ Д-30 СМ". Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Уточнена інформація по Лиману станом на 19:00. Росіяни завдали по місту 5 ударів: 1 ракетою "Гром-Е1" і 4 бомбами "УМПБ Д-30 СМ" 

- повідомив голова ОВА.

За його словами, наразі відомо про 8 поранених, 3 пошкоджених будинки і 3 пошкоджені адмінбудівлі.

Роботи на місці події тривають.

Окупанти обстріляли Лиман: щонайменше 8 людей поранені29.05.24, 16:41 • 17062 перегляди

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