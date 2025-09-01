Оккупанты нанесли 591 удар по Запорожской области, есть погибшие
Киев • УНН
31 августа оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Пологовского района погибла супружеская пара.
В течение суток, 31 августа, оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Пологовского района погибли люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Детали
По словам Ивана Федорова, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке.
Россияне атаковали КАБами село Омельник. Разрушены дома. В одном из них погибли супруги - 64-летние мужчина и женщина
Начальник Запорожской ОВА сообщил, что:
- 432 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Каменное, Червоноднепровку, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Юрковку, Малую Токмачку, Чаривное, Ольговское и Преображенку.
- 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.
- 50 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
"Поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", - добавил он.
Напомним
В результате массированных ударов российских войск по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще 37 получили ранения. В течение суток, 30 августа, враг совершил почти 400 атак по 16 населенным пунктам области.