Оккупанты нанесли 591 удар по Запорожской области, есть погибшие

В течение суток, 31 августа, оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Пологовского района погибли люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

По словам Ивана Федорова, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке.

Россияне атаковали КАБами село Омельник. Разрушены дома. В одном из них погибли супруги - 64-летние мужчина и женщина