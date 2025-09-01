Оккупанты нанесли 591 удар по Запорожской области, есть погибшие

$41.260.00
48.130.00
ukenru
31 августа, 21:30 • 15084 просмотра
Подозреваемого по делу об убийстве Андрея Парубия задержали в Хмельницкой области: преступление было тщательно подготовлено
31 августа, 20:53 • 15568 просмотра
Европейские лидеры соберутся во Франции 4 сентября для переговоров об Украине
Эксклюзив
30 августа, 16:05 • 47806 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
30 августа, 13:59 • 86242 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
30 августа, 13:06 • 97826 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
30 августа, 11:04 • 111921 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
30 августа, 10:36 • 120732 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 257282 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 115565 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 86574 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.9м/с
64%
744мм
Популярные новости
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 29709 просмотра
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 28972 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 15929 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 13540 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине04:35 • 2164 просмотра
публикации
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph30 августа, 10:03 • 110617 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации29 августа, 12:47 • 240909 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo29 августа, 12:35 • 241383 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto29 августа, 12:28 • 332799 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 280200 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Индия
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto29 августа, 13:11 • 113182 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 245639 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 268552 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 265429 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 245042 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Ми-24
Ми-8
Truth Social
Financial Times

Оккупанты нанесли 591 удар по Запорожской области, есть погибшие

Киев • УНН

 • 740 просмотра

31 августа оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Пологовского района погибла супружеская пара.

Оккупанты нанесли 591 удар по Запорожской области, есть погибшие

В течение суток, 31 августа, оккупанты нанесли 591 удар по 20 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела Пологовского района погибли люди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали

По словам Ивана Федорова, войска РФ совершили 6 авиационных ударов по Гуляйполю, Омельнику, Полтавке, Малиновке, Белогорью и Успеновке.

Россияне атаковали КАБами село Омельник. Разрушены дома. В одном из них погибли супруги - 64-летние мужчина и женщина

- говорится в сообщении чиновника.

Начальник Запорожской ОВА сообщил, что:

  • 432 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Камышеваху, Беленькое, Каменное, Червоноднепровку, Плавни, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Юрковку, Малую Токмачку, Чаривное, Ольговское и Преображенку.
    • 3 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки, Новоандреевку и Малую Токмачку.
      • 50 артиллерийских ударов нанесено по территории Плавней, Приморского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Поступило 57 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей, хозяйственных построек и объектов инфраструктуры", - добавил он.

        Напомним

        В результате массированных ударов российских войск по Запорожью, Запорожскому и Пологовскому районам погиб один человек, еще 37 получили ранения. В течение суток, 30 августа, враг совершил почти 400 атак по 16 населенным пунктам области.

        Вита Зеленецкая

        Война в Украине
        Запорожская область
        Запорожье