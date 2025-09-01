Окупанти здійснили 591 удар по Запорізькій області, є загиблі

Впродовж доби, 31 серпня окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району загинули люди. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

За словами Івана Федорова, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.

росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка