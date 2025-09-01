Окупанти здійснили 591 удар по Запорізькій області, є загиблі
31 серпня окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району загинуло подружжя.
Впродовж доби, 31 серпня окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району загинули люди. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Деталі
За словами Івана Федорова, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.
росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка
Начальник Запорізької ОВА повідомив, що:
- 432 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Камʼяне, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Юрківку, Малу Токмачку, Чарівне, Ольгівське та Преображенку.
- 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку.
- 50 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
"Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та обʼєктів інфраструктури", - додав він.
