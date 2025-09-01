$41.260.00
31 серпня, 21:30 • 14538 перегляди
Підозрюваного у справі про вбивство Андрія Парубія затримали на Хмельниччині: злочин був ретельно підготовлений
31 серпня, 20:53 • 14785 перегляди
Європейські лідери зберуться у Франції 4 вересня для переговорів про Україну
Ексклюзив
30 серпня, 16:05 • 47144 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
30 серпня, 13:59 • 85608 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
30 серпня, 13:06 • 97403 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
30 серпня, 11:04 • 111573 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
30 серпня, 10:36 • 120500 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 257204 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 115415 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 86539 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Окупанти здійснили 591 удар по Запорізькій області, є загиблі

Київ • УНН

 • 30 перегляди

31 серпня окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району загинуло подружжя.

Окупанти здійснили 591 удар по Запорізькій області, є загиблі

Впродовж доби, 31 серпня окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожого обстрілу Пологівського району загинули люди. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

За словами Івана Федорова, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Гуляйполю, Омельнику, Полтавці, Малинівці, Білогірʼю та Успенівці.

росіяни атакували КАБами село Омельник. Зруйновані будинки. В одному з них загинуло подружжя - 64-річні чоловік та жінка

- йдеться у дописі чиновника.

Начальник Запорізької ОВА повідомив, що:

  • 432 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Комишуваху, Біленьке, Камʼяне, Червонодніпровку, Плавні, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Юрківку, Малу Токмачку, Чарівне, Ольгівське та Преображенку.
    • 3 обстріли з РСЗВ накрили Щербаки, Новоандріївку та Малу Токмачку.
      • 50 артилерійських ударів завдано по території Плавнів, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

        "Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та обʼєктів інфраструктури", - додав він.

        Нагадаємо

        Внаслідок масованих ударів російських військ по Запоріжжю, Запорізькому та Пологівському районах загинула одна людина, ще 37 отримали поранення. Протягом доби, 30 серпня ворог здійснив майже 400 атак по 16 населених пунктах області. 

        Віта Зеленецька

        Війна в Україні
        Запорізька область
        Запоріжжя