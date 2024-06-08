Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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khersonХерсон
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  155666 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  121820 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  124571 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  114195 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  92391 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74895 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76996 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114195 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112017 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  113936 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

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7 июня 2024, 06:57  •  139382 просмотра

Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

По данным следствия, 8 июня около 12:40 враг крыл огнем поселок Белозерка Херсонского района. Двое мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.

Война •   •  325 просмотра
Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

По данным росСМИ, беспилотники ВСУ впервые атаковали Дагестан. Кроме того, Mash обнародовал видео и отметил, что на кадрах - полет украинского беспилотника за минуту до падения.

Война •   •  1376 просмотра
Украинские беспилотники, вероятно, впервые атаковали Дагестан - росСМИ

В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик

Жители оккупированного Мариуполя зафиксировали, как река Кальчик обмелела из-за того, что оккупанты перекрыли ее и сбрасывали отходы бетонного завода, что привело к полному пересыханию реки и разрушению местной экосистемы.

Война •   •  3062 просмотра
В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик

Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg

НАТО планирует обратиться к союзникам с просьбой взять на себя обязательства ежегодно оказывать Украине военную помощь объемом не менее 40 миллиардов евро, заменив предыдущее предложение по пятилетнему фонду из-за сопротивления стран-членов.

Война •   •  4866 просмотра
Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине - Bloomberg

Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи

Глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с кардиналом Маттео Дзуппи, чтобы обсудить подготовку к предстоящему саммиту мира, ключевым вопросом повестки дня которого является возвращение украинских детей.

политика •   •  5204 просмотра
Подготовка к саммиту мира и возвращение украинских детей: глава ОП встретился с кардиналом Маттео Дзуппи

Враг перебрасывает своих военных с Херсонщины на Харьковщину - центр нацсопротивления

Россияне реорганизуют свои воинские части, увеличивают численность "добровольческого батальона имени маргелова", вербуют местных жителей в военкоматах под угрозой принудительной мобилизации и перебрасывают воинские подразделения и операторов беспилотных летательных аппаратов на временно оккупированные территории.

Война •   •  6714 просмотра
Враг перебрасывает своих военных с Херсонщины на Харьковщину - центр нацсопротивления

В Киевской области загорелся автобус с около 40 людьми, обошлось без пострадавших

В Вышгороде Киевской области у автобуса, перевозившего около 40 пассажиров, во время движения загорелся моторный отсек, но, к счастью, обошлось без жертв.

Криминал и ЧП •   •  6475 просмотра
В Киевской области загорелся автобус с около 40 людьми, обошлось без пострадавших

Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, ночью ударили по Покровску: показали последствия

В течение дня российские войска обстреляли девять населенных пунктов в Донецкой области, ранив двух мирных жителей и повредив 57 гражданских объектов, включая жилые здания, магазины и инфраструктуру.

Война •   •  7957 просмотра
Оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов Донецкой области, ночью ударили по Покровску: показали последствия

Цена биткоина снова упала до 69 тысяч долларов: в чем причина

Стоимость биткоина упала ниже 70 000 долларов на фоне укрепления доллара после публикации важных данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, но, согласно техническому анализу, у него все еще есть потенциал для роста до 83 000 долларов.

Экономика •   •  8014 просмотра
Цена биткоина снова упала до 69 тысяч долларов: в чем причина

Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском

С начала суток российские войска 44 раза атаковали позиции украинских защитников, наибольшая интенсивность вражеских атак была на Покровском направлении, по Харьковской области, в частности по Волчанску, россияне наносили авиаудары с применением управляемых авиационных бомб.

Война •   •  7886 просмотра
Генштаб: враг активизировался на Лиманском направлении, интенсивнее всего атакует на Покровском