Оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: двое жителей ранены

Цена биткоина снова упала до 69 тысяч долларов: в чем причина

Стоимость биткоина упала ниже 70 000 долларов на фоне укрепления доллара после публикации важных данных по заработной плате в несельскохозяйственном секторе, но, согласно техническому анализу, у него все еще есть потенциал для роста до 83 000 долларов.