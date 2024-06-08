россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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polshaПольша
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  152498 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  120297 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  123032 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  113163 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  91258 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  74438 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  76804 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114178 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111983 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

В результате российского обстрела в селе Дудчаны Бериславского района Херсонской области погибла 60-летняя женщина.

Война •   •  2688 просмотра
россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

Российские войска обстреляли Купянщина Харьковской области, повредив дома и автомобиль, один человек пострадал, а с 10 мая из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов эвакуировали 11 879 человек.

Война •   •  3744 просмотра
В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко

В Киевской области из-за сложной ситуации со светом уже развернули 145 пунктов несокрушимости. В случае необходимости оперативно начнут работать дополнительные.

Общество •   •  5359 просмотра
В Киевской области развернули 145 "пунктов несокрушимости", чтобы люди могли подзарядить телефоны и гаджеты - Кравченко

Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура

Вражеский обстрел временно оккупированного Садового в Херсонской области произошел 7 июня, начато расследование.

Война •   •  4895 просмотра
Вражеский обстрел оккупированного Садового в Херсонской области произошел накануне, начато расследование - прокуратура

В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе

Пожарные ликвидировали пожар в придорожном кафе площадью 80 кв. м в селе Мицевцы Каменец-Подольского района Хмельницкой области, не допустив дальнейшего распространения.

Криминал и ЧП •   •  5071 просмотра
В Хмельницкой области ночью горело придорожное кафе

Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, при чем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.

Война •   •  6657 просмотра
Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска

Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА

Женщина, спасенная из-под завалов после российской атаки в Полтавской области Украины, к сожалению, умерла, несмотря на усилия врачей спасти ее жизнь.

Война •   •  7329 просмотра
Женщина, спасенная из-под завалов после атаки рф на Полтавскую область, умерла - ОВА

Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго

На одной из атомных электростанций Украины энергоблок мощностью 1000 МВт был введен в эксплуатацию на 10 дней раньше запланированного срока после планового ремонта, что позволило сократить дефицит электроэнергии, вызванный российскими атаками.

Общество •   •  8788 просмотра
Еще один блок АЭС вернули в работу, что сократит дефицит, запланирован значительный импорт и ограничения с 16:00 - Минэнерго

Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР

северная осетия в рф впервые подверглась дроновой атаке. Это операция Главного управления разведки Минобороны, сообщили УНН источники.

Война •   •  8708 просмотра
Дроновая атака на северную осетию в россии: источники сообщили об операции ГУР

Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром

Франко-немецкий оборонный гигант KNDS подписал соглашения с украинским производителем, предоставив первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов и предусмотрев открытие Центра по техническому обслуживанию пушек Caesar, где запасные части будут печататься на 3D-принтере из металла.

Война •   •  9046 просмотра
Соглашение с KNDS предоставит первую в Украине лицензию на производство 155-мм снарядов - Минстратегпром