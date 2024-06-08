россияне утром ударили по Дудчанам в Херсонской области, погибла женщина

В Херсонской области сегодня утром российские войска нанесли удар по селу Дудчаны, погибла женщина, сообщили в субботу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин и Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

"Жизнь еще одной жительницы Херсонщины забрала российская армия. Час назад оккупанты обстреляли село Дудчаны Бериславского района. Тяжелые травмы получила женщина, 60 лет. К сожалению, ранения оказались смертельными", - написал Прокудин в Telegram.

По данным прокуратуры области, 8 июня около 11:40 российские военные нанесли артиллерийский удар по населенному пункту в Миловской громаде. Как указали в прокуратуре, в результате обстрела погибла местная женщина, которая момент атаки находилась в собственном доме.

Сведения о других пострадавших уточняются.

Начато производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством ( ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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