Армия рф утром ударила по Антоновке в Херсонской области, ранена женщина

Российская армия нанесла удар по Антоновке в Херсонской области сегодня утром, 72-летняя женщина получила травмы и была госпитализирована, сообщили в субботу в Херсонской ОВА, пишет УНН.

Детали

"Утром российская армия ударила по Антоновке. Под вражеский удар попала 72-летняя женщина", - сообщили в ОВА в Telegram.

Как отмечается, у женщины - взрывная и черепно-мозговая травмы, термические ожоги, травматические повреждения суставов. Ее в состоянии средней тяжести доставили в больницу для оказания медпомощи.

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