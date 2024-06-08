Армія рф вранці вдарила по Антонівці на Херсонщині, поранено жінку
Київ • УНН
72-річна жінка в Антонівці, Херсонська область, отримала травми після того, як російська армія завдала удару по цьому району вранці, і вона була госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Російська армія завдала удару по Антонівці у Херсонській області сьогодні вранці, 72-річна жінка отримала травми і була госпіталізована, повідомили у суботу у Херсонській ОВА, пише УНН.
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"Зранку російська армія вдарила по Антонівці. Під ворожий удар потрапила 72-річна жінка", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як зазначається, у жінки - вибухова та черепно-мозкова травми, термічні опіки, травматичні ушкодження суглобів. Її в стані середньої тяжкості доставили до лікарні для надання меддопомоги.
На Херсонщині через обстріли одна людина дістала поранення – ОВА08.06.24, 08:51 • 35976 переглядiв