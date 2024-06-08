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росіяни вранці вдарили по Дудчанах на Херсонщині, загинула жінка

росіяни вранці вдарили по Дудчанах на Херсонщині, загинула жінка

Київ • УНН

 • 21877 перегляди

В результаті російського обстрілу в селі Дудчани Бериславського району Херсонської області загинула 60-річна жінка.

У Херсонській області сьогодні вранці російські війська завдали удару по селу Дудчани, загинула жінка, повідомили у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.

Деталі

"Життя ще однієї жительки Херсонщини забрала російська армія. Годину тому окупанти обстріляли село Дудчани Бериславського району. Важкі травми отримала жінка, 60 років. На жаль, поранення виявились смертельними", - написав Прокудін у Telegram.

За даними прокуратури області, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді. Як вказали у прокуратурі, внаслідок обстрілу загинула місцева жінка, яка момент атаки знаходилась в власному будинку.

Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.

Розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ( ч. 2 ст. 438 КК України).

Армія рф вранці вдарила по Антонівці на Херсонщині, поранено жінку08.06.24, 09:39 • 32256 переглядiв

Юлія Шрамко

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