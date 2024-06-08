росіяни вранці вдарили по Дудчанах на Херсонщині, загинула жінка
Київ • УНН
В результаті російського обстрілу в селі Дудчани Бериславського району Херсонської області загинула 60-річна жінка.
У Херсонській області сьогодні вранці російські війська завдали удару по селу Дудчани, загинула жінка, повідомили у суботу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін та Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
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"Життя ще однієї жительки Херсонщини забрала російська армія. Годину тому окупанти обстріляли село Дудчани Бериславського району. Важкі травми отримала жінка, 60 років. На жаль, поранення виявились смертельними", - написав Прокудін у Telegram.
За даними прокуратури області, 8 червня близько 11:40 російські військові завдали артилерійського удару по населеному пункту у Милівській громаді. Як вказали у прокуратурі, внаслідок обстрілу загинула місцева жінка, яка момент атаки знаходилась в власному будинку.
Відомості щодо інших потерпілих уточнюються.
Розпочато провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством ( ч. 2 ст. 438 КК України).
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