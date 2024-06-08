Окупанти накрили вогнем селище на Херсонщині: двоє мешканців поранені
Київ • УНН
За даними слідства, 8 червня близько 12:40 ворог крив вогнем селище Білозерка Херсонського району. Двоє мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.
Армія рф накрила вогнем селище на Херсонщині, поранено двох мешканців, передає УНН із посиланням на прокуратуру Херсонської області.
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За даними слідства, 8 червня близько 12:40 ворог крив вогнем селище Білозерка Херсонського району.
Двоє мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх госпіталізовано.
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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