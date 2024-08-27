На захваченной территории террористы снова захватывают имущество украинцев. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях началась новая волна выявления «бесхозяйственного имущества».

Захватчики составляют списки имущества украинцев, которые покинули регион из-за оккупации, угрожая захватом в случае непереоформления документов по российским правилам.

К процессу привлекают работников коммунальных служб и председателя ОСМД, которые предоставляют информацию о пустых квартирах или таких, в которых проживают не владельцы, для дальнейшей проверки.

Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України