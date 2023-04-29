Генштаб: российские захватчики продолжают мародерствовать на временно оккупированных территориях Украины

Цитата

"Российские оккупанты продолжают совершать мародерство на временно занятой территории Украины. В частности, в населенном пункте Боково-Хрустальное Луганской области, военнослужащие российских оккупационных войск грабят дома местных жителей", - сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

В ЦНС отмечают, что российские захватчики во временно оккупированном городе Горловка, что в Донецкой области, хотят вывезти всех школьников в конце учебного года, под предлогом эвакуации.