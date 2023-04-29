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Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України

Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України

Київ • УНН

 • 266604 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. росіяни продовжують грабувати на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Луганській області, повідомляють у Генштабі ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області, військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

У ЦНС зазначають, що російські загарбники у тимчасово окупованому місті Горлівка, що на Донеччині, хочуть вивезти всіх школярів в кінці навчального року, під приводом евакуації.

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