Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. росіяни продовжують грабувати на тимчасово окупованих територіях України, зокрема і в Луганській області, повідомляють у Генштабі ЗСУ, передає УНН.
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"Російські окупанти продовжують чинити мародерство на тимчасово зайнятій території України. Зокрема, в населеному пункті Боково-Хрустальне Луганської області, військовослужбовці російських окупаційних військ грабують оселі місцевих жителів", - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Нагадаємо
У ЦНС зазначають, що російські загарбники у тимчасово окупованому місті Горлівка, що на Донеччині, хочуть вивезти всіх школярів в кінці навчального року, під приводом евакуації.