У Горлівці росіяни планують депортацію дітей — ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. російські загарбники у тимчасово окупованому місті Горлівка, що на Донеччині, хочуть вивезти всіх школярів в кінці навчального року, під приводом евакуації. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, пише УНН.
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"Росіяни продовжують політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, спрямовану на викрадення українських дітей.
Так, у Горлівці (тимчасово окуповане місто Донецької області) росіяни планують вивести всіх школярів в кінці навчального року, під приводом евакуації. Звичайно, що батькам доведеться їхати з дітьми", - йдеться у повідомленні.
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У Центрі спротиву зазначають, що такі дії робляться для того, "аби вивезти українців до рф й надалі асимілювати їх та знищити в дітей українську самоідентичність".
"Все це і є ознакою геноциду згідно з нормами міжнароного права", - додали у ЦНС.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники заохочують дітей писати "доноси" на власних батьків.