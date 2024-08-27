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Окупанти розпочали нову хвилю захоплення майна українців на тимчасово окупованих територіях

Окупанти розпочали нову хвилю захоплення майна українців на тимчасово окупованих територіях

Київ • УНН

 • 48038 перегляди

На тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля виявлення "безгосподарчого майна". Загарбники складають списки майна українців, які покинули регіон, погрожуючи захопленням в разі непереоформлення документів.

На загарбаній території терористи знову захоплюють майно українців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

На тимчасово окупованих територіях розпочалась нова хвиля виявлення "безгосподарчого майна".

Загарбники складають списки майна українців, які покинули регіон через окупацію, погрожуючи захопленням в разі непереоформлення документів за російськими правилами.

До процесу залучають працівників комунальних служб та голови ОСББ, які надають інформацію про порожні квартири або такі, в яких проживають не власники, для подальшої перевірки.

Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України29.04.23, 05:45 • 266603 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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