Окупанти розпочали нову хвилю захоплення майна українців на тимчасово окупованих територіях
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях України розпочалась нова хвиля виявлення "безгосподарчого майна". Загарбники складають списки майна українців, які покинули регіон, погрожуючи захопленням в разі непереоформлення документів.
На загарбаній території терористи знову захоплюють майно українців. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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На тимчасово окупованих територіях розпочалась нова хвиля виявлення "безгосподарчого майна".
Загарбники складають списки майна українців, які покинули регіон через окупацію, погрожуючи захопленням в разі непереоформлення документів за російськими правилами.
До процесу залучають працівників комунальних служб та голови ОСББ, які надають інформацію про порожні квартири або такі, в яких проживають не власники, для подальшої перевірки.
Генштаб: російські загарбники продовжують мародерити на тимчасово окупованих територіях України29.04.23, 05:45 • 266603 перегляди