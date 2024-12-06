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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

Оккупанты на Запорожье украли 1,4 млн тонн украинского зерна - Андрющенко

Киев  •  УНН

 • 3664 просмотра

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Оккупационные власти сообщили о вывозе 1,4 млн тонн зерна из Запорожской области в россию в 2024 году. Зерно принудительно скупается у фермеров по заниженным ценам и перепродается по рыночным ценам в рф.

По данным оккупационных властей, в этом году из Запорожской области в россию было вывезено 1,4 млн тонн зерна. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в пятницу, 6 декабря, пишет УНН.

1,4 млн тонн зерна было украдено и вывезено россиянами из Запорожской области (оккупированной) в течение 2024 года. такое количество озвучила глава оккупационного правительства оккупационной Запорожской области (о) Ирина Гехт

- написал Андрющенко у Telegram.

По его словам, если сравнивать с оккупированной Донетчиной - то там оккупационная власть украла украинского зерна "на несколько порядков" меньше. 

"Единственное отличие-Запорожское зерно едет на россии автотранспортом. А так-то самое сплошное мародерство", - подчеркнул Андрющенко. 

Напомним 

Как сообщали в центре нацсопротивления, все это зерно грабится россиянами у фермеров, которые вынуждены сдавать продукцию по  ценам в разы ниже рыночных. далее зерно перепродается касательным к гауляйтерам предприятиям и реализуется по рыночным ценам в россии. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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