Оккупанты в Луганской области ожидают "отмашку" на усиленную принудительную мобилизацию - ОВА

На оккупированных территориях Луганской области захватчики ожидают "отмашку", чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию - мужчинам с ВОТ Луганщины планируют ограничить въезд в рф, сообщили в среду в Луганской ОВА, пишет УНН.

Детали

"В так называемой "лнр" ожидают "отмашку" сверху, чтобы начать усиленную принудительную мобилизацию. Выборы завершились - голоса на ближайшие несколько лет не нужны. Призыву будут подлежать те, кто получил паспорта рф. Им собираются ограничить выезд на территорию рф", - сообщили в ОВА в Facebook.

А тех, кто уже пересек российскую границу, но не встал там на воинский учет, как отметили в ОВА, ожидает внушительный штраф. "Для начала сумма будет составлять 200 тысяч рублей", - указали в ОВА.

При этом, по данным ОВА, противник увеличил авиационное и артиллерийское воздействие.

"Также усилено наземное давление на Белогоровку, где наши военные отбили несколько штурмов врага. Захватчики атаковали там при поддержке авиации. Ударили также по территории Серебрянского леса. По сравнению с последними днями, присутствие российской авиации значительно увеличилось в полосе нашей ответственности", - сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Под огнем минометов и артиллерии, как указано, оказались Белогоровка, Невское и населенные пункты вокруг. Там зафиксировано не менее 87 попыток обстрела со стороны россиян.

На оккупированных территориях Луганской области не дотянули 9,5% до рекордной "явки" на российских "выборах" - ОВА