Оккупанты могут попытаться перегруппироваться на Харьковском направлении, но имеют проблемы с техникой - военный

На Харьковском направлении наблюдается возможность перегруппировки российских оккупантов. Однако у захватчиков сейчас тяжелые времена с техникой и боеприпасами. Об этом сообщил командир FPV-расчета батальона беспилотных систем 3 ОШБр Игорь Пиць в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Пиць отметил, что за весь 2024 год у россиян было несколько попыток проводить наступательные операции на Харьковщине.

"Все были провальными, за счет чего у них сменилось командование их армии. Как мы смогли наблюдать на поле боя, на Харьковском направлении фактически ничего не изменилось с 2024 года. Наблюдаем ли мы возможность их перегруппировки? Да. Мы тоже наблюдаем дополнительно, что у них сейчас тяжелые времена с техникой, с боеприпасами. Легко им не будет, я думаю, что все их попытки закончатся известным нам результатом. Они будут провальные", - заявил Пиць.

Почти две трети боев - на двух направлениях: карта от Генштаба

Дополнение

15 апреля представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщал, что российские войска активно ведут наступательные действия на Харьковском направлении, в частности в районе Волчанска и Купянска. Оккупанты используют штурмовые группы, технику и артиллерию, чтобы уничтожить позиции украинских защитников.