Окупанти можуть спробувати перегрупуватися на Харківському напрямку, але мають проблеми з технікою - військовий

На Харківському напрямку спостерігається можливість перегрупування російських окупантів. Проте в загарбників зараз тяжкі часи з технікою та боєприпасами. Про це повідомив командир FPV-розрахунку батальйону безпілотних систем 3 ОШБр Ігор Пиць в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Пиць зазначив, що за весь 2024 рік в росіян було декілька спроб проводити наступальні операції на Харківщині.

"Усі були провальними, за рахунок чого в них змінилося командування їхньої армії. Як ми змогли спостерігати на полі бою, на Харківському напрямку фактично нічого не змінилося з 2024 року. Чи спостерігаємо ми можливість їх перегрупування? Так. Ми теж спостерігаємо додатково, що в них зараз є тяжкі часи з технікою, з боєприпасами. Легко їм не буде, я думаю, що всі їх спроби закінчаться відомим нам результатом. Вони будуть провальні", - заявив Пиць.

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Доповнення

15 квітня речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомляв, що російські війська активно ведуть наступальні дії на Харківському напрямку, зокрема в районі Вовчанська та Куп’янська. Окупанти використовують штурмові групи, техніку та артилерію, аби знищити позиції українських захисників.