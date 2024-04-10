Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
  •  60425 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
  •  62612 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
  •  88940 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  93136 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  77141 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  114397 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
9 апреля 2024, 15:37  •  114786 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
9 апреля 2024, 15:10  •  114196 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
9 апреля 2024, 14:43  •  108004 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113419 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

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С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

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3 апреля 2024, 11:28  •  447911 просмотра

Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

В Джанкое российские оккупанты переносят склады боеприпасов из-за опасений обстрелов, при этом партизаны определяют новые места расположения складов и передают информацию украинским силовикам.

Война •   •  1818 просмотра
Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС

Три человека, в том числе ребенок, погибли и еще двое получили ранения в результате российского обстрела села Липцы в Харьковской области, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Война •   •  3189 просмотра
Спасатели завершили разбор завалов в Липцах: погибли три человека, и еще два травмированы - ГСЧС

С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

В связи со значительным потеплением 11-13 апреля почти по всей территории Украины, кроме АР Крым, Закарпатской, Волынской, Ровенской и Житомирской областей, ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Криминал и ЧП •   •  2523 просмотра
С 11 апреля почти по всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обсудил с послами G7 первоочередную потребность в увеличении систем противовоздушной обороны для защиты жизни людей и критической инфраструктуры от российских обстрелов.

Война •   •  5227 просмотра
Шмыгаль обсудил с послами G7 усиление ПВО и защиту энергоинфраструктуры Украины

Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира

Президент Зеленский отметил необходимость начать двусторонние переговоры по соглашению о безопасности с Ирландией в рамках Вильнюсской декларации во время разговора с премьер-министром Ирландии Саймоном Гаррисом.

Война •   •  4649 просмотра
Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира

В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция

16-летний парень спровоцировал драку с группой молодых людей в Киеве, избил парня и ударил ножом в живот 18-летнюю девушку, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Киев •   •  5020 просмотра
В Киеве юноша пырнул девушку ножом в живот, ему грозит до 8 лет за решеткой - Нацполиция

Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

Четыре человека, в том числе 10-летняя девочка, погибли и еще семеро получили ранения в результате удара российской баллистической ракеты по Одесской области.

Война •   •  8760 просмотра
Армия рф ударила по Одесской области баллистикой: погибли четыре человека, среди них 10-летняя девочка

До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

До восьми месяцев отведено на разработку отдельного законопроекта о демобилизации военнослужащих в сотрудничестве с Министерством обороны и Генеральным штабом.

Война •   •  10193 просмотра
До 8 месяцев: в Минобороны сообщили сколько времени заложено на разработку законопроекта о демобилизации

Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко

Во время рассмотрения поправок к законопроекту о мобилизации в сессионном зале Верховной Рады присутствуют всего 42 народных депутата.

Война •   •  10093 просмотра
Законопроект о мобилизации: правки в сессионном зале ВР рассматривают 42 нардепа - Гончаренко

Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры

Экспортно-импортный банк США одобрил предоставление кредита "Укрзализныце" на сумму $156,6 млн для закупки около 40 тепловозов, что усилит логистические возможности Украины и развитие инфраструктуры в условиях войны.

Война •   •  10883 просмотра
Укрзализныця получит новые локомотивы при финансовой поддержке США - Мининфраструктуры