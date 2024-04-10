Оккупанты меняют расположение складов боекомплектов в Джанкое - партизаны

В Джанкое оккупанты меняют расположение складов боекомплектов, передает УНН со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Детали

Партизаны проследили за колонной, которая двигалась на Московскую трассу, в сторону аэродрома.

"Нам удалось выяснить, что рашисты настолько боятся ударов, что в панике пытаются перемещать с аэродрома боеприпасы и технику... мы идентифицируем и большинство новых складов, поэтому ничего спасти не удастся. Все детали мы передаем, как всегда, в правильные руки. Оглядываться теперь слишком поздно", - говорится в сообщении.

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