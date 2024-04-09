Агенты "АТЕШ" обнаружили базу материально-технического обеспечения чф рф в Крыму

Агенты движения "АТЕШ" обнаружили базу материально-технического обеспечения черноморского флота рф в Севастополе во временно оккупированному Крыму. Об этом в движении "АТЕШ" сообщили в Telegram, пише УНН.

Детали

"Наши агенты продолжают непрерывный поиск мест нахождения вс рф на территории полуострова. На этот раз удалось выявить базу материально-технического обеспечения черноморского флота рф. Отмечается постоянное движение грузовой техники. Территория под постоянной охраной, по периметру расставлены смотровые вышки. Информация передана СОУ, а мы продолжим наблюдение за этим объектом", - говорится в сообщении.

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