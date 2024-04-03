Агенты "АТЕШ" разведали остатки кораблей чф рф в новороссийске, обнаружили грузовые суда в Цемесской бухте

Движение "АТЕШ" зафиксировало остатки кораблей черноморского флота россии в новороссийске, в том числе - грузовые суда в Цемесской бухте, которые используются не только в гражданских, но и в военных целях. Об этом сообщили в "АТЕШ" в среду, пишет УНН.

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Агенты движения, как указано, продолжают наблюдение за черноморским флотом россии.

"Значительную часть военных кораблей из Крыма оккупанты перебросили в новороссийск. Кроме того, во время разведки было обнаружено множество грузовых судов в Цемесской бухте, которые используются не только в гражданских, но и военных целях", - говорится в сообщении движения в Telegram.

Как указано, "рф продолжает усиливать район различными средствами противовоздушной обороны, оставляя беззащитными другие регионы".

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