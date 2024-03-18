Крымские партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны чф рф

Крымские партизаны разведали пункт постоянной дисклокации 126 отдельной бригады береговой обороны чф рф в Перевальном. Об этом сообщает подпольное движение "АТЕШ", передает УНН.

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По информации подполья, возле воинской части находится большое количество личного состава, большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме (предположительно: татарстан, чечня, дагестан). Со стороны военного городка находится КПП, на нем присутствует дежурная смена из двух человек, усиленные нарядом полиции.

Вдоль забора воинской части патрулирует военная полиция. Неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ". Большинство из военнослужащих подразделения арендуют жилье в самом Перевальном. Из вышеперечисленного становится понятно, что ППД 126 ОБрБО чф рф сейчас используют как перевалочный пункт, перед переброской личного состава в район ведения боевых действий - говорится в сообщении.

Напомним

Украинские партизаны обнаружили в оккупированном Севастополе, вражеский склад, где хранятся ракеты и оружие, которые используются для нанесения ударов по мирным городам Украины.