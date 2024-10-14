Оккупанты атаковали Селидово: три человека ранены
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела города Селидово Донецкой области три человека получили ранения. Пострадавших эвакуировали в село Петровка, а затем транспортировали в поселок Шевченко для оказания медицинской помощи.
Армия рф обстреляла Селидово в Донецкой области, три человека получили ранения, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"Три человека получили ранения в результате вражеского обстрела города Селидово Покровского района", - говорится в сообщении.
Детали
По данным ГСЧС, сотрудники полиции эвакуировали пострадавших в село Петровка Покровского района и передали их в надежные руки спасателей.
Чрезвычайники транспортировали раненых в поселок Шевченко, где их уже ожидали медики.
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