Окупанти атакували Селидове: троє людей поранені
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове на Донеччині троє людей отримали поранення. Постраждалих евакуювали до села Петрівка, а потім транспортували до селища Шевченко для надання медичної допомоги.
Армія рф обстріляла Селидове на Донеччині, три людини отримали поранення, передає УНН із посиланням на ДСНС.
"Три людини отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу міста Селидове Покровсього району", - йдеться у повідомленні.
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За даними ДСНС, співробітники поліції евакуювали постраждалих до села Петрівка Покровсього району та передали їх у надійні руки рятувальників.
Надзвичайники транспортували поранених до селища Шевченко, де їх вже очікували медики.
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