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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали гражданское предприятие на Харьковщине, есть пострадавшие

Оккупанты атаковали гражданское предприятие на Харьковщине, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

20:41 • 5181 просмотра

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В результате попадания УАБа в гражданское предприятие в Дергачах пострадали двое охранников. Один получил ранения от осколков стекла, другой - острую реакцию на стресс.

В результате атаки рф в Дергачах, что на Харьковщине, есть попадание в гражданское предприятие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

"В Дергачах есть попадание УАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", - сообщил Синегубов.

Добавим

Впоследствии начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил детали о состоянии пострадавших.

"Двое пострадавших в результате удара - мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками гражданского предприятия. У 39-летнего мужчины ранения верхней части тела от осколков стекла, у 65-летнего - острая реакция на стресс", - сообщил председатель Дергачевской ГВА.

Работники ГСЧС работают над ликвидацией пожара.

Взрывы раздаются в Харькове: оккупанты атакуют город31 октября 2024, 19:10 • 10598 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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