Оккупанты атаковали гражданское предприятие на Харьковщине, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате попадания УАБа в гражданское предприятие в Дергачах пострадали двое охранников. Один получил ранения от осколков стекла, другой - острую реакцию на стресс.
В результате атаки рф в Дергачах, что на Харьковщине, есть попадание в гражданское предприятие. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"В Дергачах есть попадание УАБа в гражданское предприятие. Три человека получили острые реакции на стресс. Медики Областного центра экстренки оказали помощь на месте", - сообщил Синегубов.
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Впоследствии начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил детали о состоянии пострадавших.
"Двое пострадавших в результате удара - мужчины 39-ти и 65-ти лет, которые работают охранниками гражданского предприятия. У 39-летнего мужчины ранения верхней части тела от осколков стекла, у 65-летнего - острая реакция на стресс", - сообщил председатель Дергачевской ГВА.
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