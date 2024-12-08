Оккупанты атаковали 8 общин Сумщины: 25 обстрелов из разных видов вооружения
Киев • УНН
Российские захватчики совершили 25 обстрелов по восьми общинам Сумской области. Атаки проводились с использованием FPV-дронов, квадрокоптеров и минометов, зафиксированы многочисленные взрывы.
Захватчики совершили 25 обстрелов Сумщины: пострадали пограничные общины. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
Поэтому в результате обстрелов пострадали общины: Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская и середина-Будская.
Характер атак:
- Белопольская община: произведен минометный обстрел (5 взрывов) и сброшены взрывные устройства типа ВОГ с квадрокоптера (3 взрыва).
- Великописаревская община: зафиксировано 8 взрывов от FPV-дронов и 1 взрыв от ВОГ, сброшенного с беспилотника.
- Хотинская община: 5 взрывов в результате ударов FPV-драконами.
- Дружбовская община: 2 взрыва после атак FPV-дронов с территории РФ.
- середина-Будская община: 1 взрыв от удара дроном-камикадзе типа FPV.
- Новослободская община: зафиксирован аналогичный удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
- Шалыгинская община: взрыв в результате сброса боеприпаса с беспилотника.
- юношеская община: обстрел из минометов – зафиксировано 3 мины.
Обстрелы продолжаются с использованием различных типов вооружения, включая FPV-дроны, квадрокоптеры и минометы. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.
Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв6 апр. 2024, 05:45 • 37886 просмотров