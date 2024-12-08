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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты атаковали 8 общин Сумщины: 25 обстрелов из разных видов вооружения

Оккупанты атаковали 8 общин Сумщины: 25 обстрелов из разных видов вооружения

Киев  •  УНН

 • 435 просмотра

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Российские захватчики совершили 25 обстрелов по восьми общинам Сумской области. Атаки проводились с использованием FPV-дронов, квадрокоптеров и минометов, зафиксированы многочисленные взрывы.

Захватчики совершили 25 обстрелов Сумщины: пострадали пограничные общины. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Поэтому в результате обстрелов пострадали общины: Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Дружбовская и середина-Будская.

Характер атак:

  • Белопольская община: произведен минометный обстрел (5 взрывов) и сброшены взрывные устройства типа ВОГ с квадрокоптера (3 взрыва).
  • Великописаревская община: зафиксировано 8 взрывов от FPV-дронов и 1 взрыв от ВОГ, сброшенного с беспилотника.
  • Хотинская община: 5 взрывов в результате ударов FPV-драконами.
  • Дружбовская община: 2 взрыва после атак FPV-дронов с территории РФ.
  • середина-Будская община: 1 взрыв от удара дроном-камикадзе типа FPV.
  • Новослободская община: зафиксирован аналогичный удар дроном-камикадзе (1 взрыв).
  • Шалыгинская община: взрыв в результате сброса боеприпаса с беспилотника.
  • юношеская община: обстрел из минометов – зафиксировано 3 мины.

Обстрелы продолжаются с использованием различных типов вооружения, включая FPV-дроны, квадрокоптеры и минометы. Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Сумская область: рф нанесла удар, вызвав 31 взрыв6 апр. 2024, 05:45 • 37886 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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