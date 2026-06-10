Оккупанты 73 раза атаковали позиции Сил обороны и пытались прорвать оборону возле острова Белогрудый — Генштаб

С начала суток агрессор 73 раза атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, зафиксирована попытка прорвать оборону в районе острова Белогрудого, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области от огня захватчиков пострадали населенные пункты Сопич, Потаповка, Коренек, Уланово, Емадычино, Ходино, Рыжевка, Будки, Искривщина, Рогозное, а в Черниговской области под удары попали населенные пункты Сеньковка, Хреновка, Архиповка, Гремяч - говорится в сводке.

Одно боевое столкновение произошло на Северо-Слобожанском и Курском направлениях; также противник совершил 49 обстрелов, в том числе шесть — из реактивных систем залпового вогня.

Две попытки прорвать нашу оборону зафиксированы на Южно-Слобожанском направлении в районе Старицы и в направлении Охримовки.

На Купянском направлении сегодня враг один раз атаковал наши позиции в направлении населенного пункта Купянск-Узловой.

13 попыток захватчиков продвинуться вперед отражали украинские воины на Лиманском направлении возле населенных пунктов Новоселовка, Дробышево, Ямполь и в направлении Лимана и Озерного, два боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили шесть попыток захватчиков идти вперед вблизи Закитного, Резниковки и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники отбили одну атаку врага в районе Часового Яра.

Четыре атаки отражали наши защитники на Константиновском направлении вблизи Плещеевки и в направлении Константиновки, Вольного, одно боестолкновение продолжается до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 28 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Гришино, Котлино, Удачного и в направлении Анновки, Белицкого, Шевченко, Новоалександровки, Сергеевки, Новоподгороднего, Новопавловки, одно боестолкновение продолжается.

Один раз пытался враг продвинуться вблизи Зеленого Гая на Александровском направлении.

Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак на Гуляйпольском направлении в районах Прилук, Железнодорожного, Чаривного и в направлении Доброполья, Воздвижевки, Верхней Терсы, Горького, Новоселовки.

Один раз штурмовал враг позиции наших защитников на Ореховском направлении в направлении Новой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник предпринял одну тщетную попытку прорвать нашу оборону в районе о. Белогрудого.

Никаких существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит на других направлениях, попыток вражеского продвижения там не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Четверть боев на двух направлениях - Генштаб обновил карты с фронта