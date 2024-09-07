Оккупанты 265 раз обстреляли 10 населенных пунктов Запорожской области
Киев • УНН
За сутки российские войска нанесли 265 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. Использовались авиация, БпЛА, РСЗО и артиллерия, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В течение суток оккупанты 265 раз били по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Детали
Войска рф осуществили авиационный удар по Малой Токмачке.
- 113 БпЛА различной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Полтавку, Роботино, Малую Токмачку и Малиновку.
- 6 обстрелов РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Полтавку.
- 145 артобстрелов нанесено по территории Степногорска, Приморского, Гуляйполя, Новоандреевки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки, Новоданиловки, Полтавки и Зеленого.
Поступило 12 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.
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