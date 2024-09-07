Окупанти 265 разів обстріляли 10 населених пунктів Запорізької області
Київ • УНН
За добу російські війська завдали 265 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Використовувалися авіація, БпЛА, РСЗВ та артилерія, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру.
Впродовж доби окупанти 265 разів били по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА іван Федоров, передає УНН.
Деталі
Війська рф здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці.
- 113 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Полтавку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Полтавку.
- 145 артобстрілів завдано по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Полтавки та Зеленого.
Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.
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