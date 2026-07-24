Оккупант самоликвидировался из-за неосторожного обращения с оружием на Покровском направлении - разведка
Киев • УНН
На Покровском направлении военнослужащий 104-го десантно-штурмового полка рф погиб из-за неосторожного обращения с оружием. ГУР опубликовало перехват разговора, где оккупант описывает обстоятельства самострела.
На Покровском направлении российский военнослужащий из 104-го десантно-штурмового полка самоликвидировался из-за неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ГУР обнародовали новую перехваченную переписку российских военных, в которой один из оккупантов описывает обстоятельства гибели своего товарища.
Судя по фотографиям, ствол был между ног. Мозги, короче, лежат рядом сбоку, голова вся разбита… Это самострел
В разведке отметили, что инцидент произошел на Покровском направлении с военнослужащим 104-го десантно-штурмового полка российских оккупационных сил.
В ГУР также напомнили, что российские военные могут сохранить жизнь, добровольно сложив оружие и воспользовавшись проектом "Хочу жить".
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР23.07.26, 18:58 • 36860 просмотров