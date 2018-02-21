Охрану Оболонского суда столицы, где ожидают Президента, существенно усилили
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Охрану Оболонского районного суда Киева и прилегающей к нему территории существенно усилили. Дополнительные меры безопасности связаны с тем, что сегодня в суде о государственной измене Януковича будет свидетельствовать Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
Корреспонденты УНН находятся вблизи Оболонского районного суда с самого утра. За это время, как передает корреспондент, они видели как минимум 3 автобуса с нацгвардейцами, а также 4 автомобиля патрульной полиции, которые перекрыли все подъезды к суду.
Также коммунальщики вместе со спецслужбами провели тщательный осмотр территории вокруг здания суда: проверили даже канализационные люки.
На входе в здание суда установлены рамки металлодетекторов. Сейчас на вход выстроилась очередь из журналистов, представляющих около трех десятков изданий и телеканалов.
Кроме Президента ожидается, что сегодня показания даст постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.
УНН будет вести прямую трансляцию из зала суда.