Охорону Оболонського суду столиці, де очікують Президента, суттєво посилили
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Охорону Оболонського районного суду Києва та прилеглої до нього території суттєво посилили. Додаткові заходи безпеки пов’язані з тим, що сьогодні у суді щодо державної зради Януковича свідчитиме Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
Кореспонденти УНН перебувають поблизу Оболонського районного суду з самого ранку. За це час, як передає кореспондент, вони бачили щонайменше 3 автобуси з нацгвардійцями , а також 4 автомобілі патрульної поліції, які перекрили усі під’їзди до суду.
Також комунальники разом з спецслужбами провели ретельний огляд території довкола будівлі суду: перевірили навіть каналізаційні люки.
На вході до приміщення суду встановлені рамки металодетекторів. Наразі на вхід вишикувалась черга з журналістів, які представляють близько трьох десятків видань та телеканалів.
Окрім Президента очікується, що сьогодні свідчення дасть постійний представник України при ООН Володимир Єльченко.
УНН вестиме пряму трансляцію з зали суду.