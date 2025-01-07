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"Охматдет" заключит контракт с НСЗУ: что изменится для пациентов

"Охматдет" заключит контракт с НСЗУ: что изменится для пациентов

Киев  •  УНН

 • 10010 просмотра

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НДСБ «Охматдет» с 2025 года переходит на контрактирование с НСЗУ и присоединяется к единому медицинскому пространству. Изменения предусматривают бесплатные услуги по направлению врача в рамках ПМГ и платные услуги без направления.

С начала 2025 года НДСБ "Охматдет" официально переходит на систему контрактирования с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и присоединяется к единому медицинскому пространству. Об этом пресслужба "Охматдет" сообщила на своей официальной странице в Facebook, пишет УНН.

Детали 

"С нового года наша больница работает по правилам финансирования в рамках Программы медицинских гарантий (ПМГ) и предоставления услуг по медицинскому обслуживанию населения за плату от юридических и физических лиц. Это важный шаг к более прозрачной и эффективной системе предоставления медицинских услуг",- говорится в заметке.

Из основных изменений для пациентов, в частности по контракту предусматриваются бесплатные услуги по медицинскому обслуживанию населения: все медицинские услуги, которые входят в законтрактованные пакеты ПМГ, будут предоставлять пациентам бесплатно за счет государственного бюджета при наличии электронного направления от лечащего/семейного врача. 

Платные услуги по медицинскому обслуживанию населения будут предоставлять:

-за плату от юридических и физических лиц;

-без направления врача, кроме случаев, когда направление не требуется в соответствии с законодательством;

-по договорам с юридическими лицами.

Сообщается, что присоединение НДСБ "Охматдет" к единой системе финансирования НСЗУ позволит больнице работать по прозрачным и одинаковым для всех медицинских учреждений страны правилам, обеспечивая четкое понимание пациентами, что именно из медицинских услуг будет предоставлено бесплатно, а за что может быть необходима оплата.

Благодаря этому шагу больница сможет эффективнее использовать финансовые ресурсы, что будет способствовать улучшению качества и доступности медицинских услуг для детей. 

Напомним 

Правительство выделит 2,6 млрд грн на обновление 15 медицинских учреждений, включая восстановление "Охматдета". Программа "Доступные лекарства" получит рекордные 6,6 млрд грн и 30 новых действующих веществ.

Алина Волянская

Алина Волянская

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