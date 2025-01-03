МОЗ отримав завдання відновити Охматдит - Шмигаль
Київ • УНН
Уряд виділить 2,6 млрд грн на оновлення 15 медичних закладів, включаючи відновлення "Охматдиту". Програма "Доступні ліки" отримає рекордні 6,6 млрд грн та 30 нових діючих речовин.
Міністерству охорони здоров’я поставлено завдання відновити дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала внаслідок удару рф у липні минулого року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, говорячи про пріоритети в сфері охорони здоров'я та освіти на рік, передає УНН.
Деталі
"Плануємо також будівництво та повне оновлення 15 важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд гривень. Серед обраних проєктів є підземна лікарня "Ковчег", онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання відновити "Охматдит", - повідомив Шмигаль.
"Цього року відбудеться найбільше розширення програми "Доступні ліки". Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд гривень. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що у сфері освіти продовжать реалізацію політики "Школа офлайн".
Також він повідомив, що на укриття в школах виділяють понад 6 млрд грн. На модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень - майже 1 млрд грн. На закупівлю шкільних автобусів українського виробництва - 1,6 млрд грн. На безплатне гаряче харчування для школярів молодших класів - 2,8 млрд грн.
"Такі значні суми демонструють важливість для нас модернізації освіти, яка також включає продовження реформи "Нова українська школа" та запуск пілоту старшої школи. Окремо будемо працювати над тим, аби в кожному регіоні з’явився військовий або військово-патріотичний ліцей", - розповів Шмигаль.
Окрім того, за його словами, у сфері вищої освіти продовжать програму грантів для студентів і мають закріпити все це відповідною законодавчою базою.
Доповнення
У жовтні 2024 року медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук розповідав, чому у 2024 році не вдасться завершити відновлення лікарні. Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка на той час перебувала на завершальній стадії.
1 листопада 2024 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в лікарні "Охматдит" провели першочергові аварійні роботи й вона готова до роботи в осінньо-зимовий період.