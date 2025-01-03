МОЗ отримав завдання відновити Охматдит - Шмигаль

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 122688 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 120599 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 124630 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 143683 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 164657 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 144865 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 156073 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175331 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221537 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176649 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 146328 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 179349 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 162682 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 139814 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115238 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 122683 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 115238 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 232567 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 229377 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 358758 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 35052 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 51374 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 50876 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 87377 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 105442 перегляди
Актуальне
МОЗ отримав завдання відновити Охматдит - Шмигаль

МОЗ отримав завдання відновити Охматдит - Шмигаль

Київ • УНН

 • 24337 перегляди

Уряд виділить 2,6 млрд грн на оновлення 15 медичних закладів, включаючи відновлення "Охматдиту". Програма "Доступні ліки" отримає рекордні 6,6 млрд грн та 30 нових діючих речовин.

Міністерству охорони здоров’я поставлено завдання відновити дитячу лікарню "Охматдит", яка постраждала внаслідок удару рф у липні минулого року. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, говорячи про пріоритети в сфері охорони здоров'я та освіти на рік, передає УНН.

Деталі

"Плануємо також будівництво та повне оновлення 15 важливих медичних закладів на суму понад 2,6 млрд гривень. Серед обраних проєктів є підземна лікарня "Ковчег", онкологічні та реабілітаційні центри. Окремо для Міністерства охорони здоров’я поставлене завдання відновити "Охматдит", - повідомив Шмигаль.

"Цього року відбудеться найбільше розширення програми "Доступні ліки". Виділимо для цього рекордний бюджет на рівні 6,6 млрд гривень. Буде додано 30 нових діючих речовин, і завдяки цьому додатково 500 тисяч українців зможуть суттєво зменшити витрати на лікування", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що у сфері освіти продовжать реалізацію політики "Школа офлайн".

Також він повідомив, що на укриття в школах виділяють понад 6 млрд грн. На модернізацію харчоблоків та шкільних їдалень - майже 1 млрд грн. На закупівлю шкільних автобусів українського виробництва - 1,6 млрд грн. На безплатне гаряче харчування для школярів молодших класів - 2,8 млрд грн.

"Такі значні суми демонструють важливість для нас модернізації освіти, яка також включає продовження реформи "Нова українська школа" та запуск пілоту старшої школи. Окремо будемо працювати над тим, аби в кожному регіоні з’явився військовий або військово-патріотичний ліцей", - розповів Шмигаль.

Окрім того, за його словами, у сфері вищої освіти продовжать програму грантів для студентів і мають закріпити все це відповідною законодавчою базою.

Доповнення

У жовтні 2024 року медичний директор "Охматдиту" Сергій Чернишук розповідав, чому у 2024 році не вдасться завершити відновлення лікарні. Причиною називають те, що була змінена процедура обрання підрядника, яка вимагає більше часу. Також була повторно зроблена більш детальна експертиза, яка на той час перебувала на завершальній стадії.

1 листопада 2024 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що в лікарні "Охматдит" провели першочергові аварійні роботи й вона готова до роботи в осінньо-зимовий період. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаЗдоров'я
viktor-liashkoВіктор Ляшко
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами